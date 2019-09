Greenpeace, l’“eco-ansia” e il movimento verde tarato per non fare figli

Roma. L’appello “No future no children”, con l’immancabile sfondo di una foresta in fiamme, campeggia anche sulla home page canadese di Greenpeace. “Mi chiamo Emma Lim, ho diciotto anni e ho sempre immaginato di essere madre” spiega l’ideatrice della campagna. “Anche se voglio avere figli più di ogni altra cosa, mi impegno a non farne fino a quando il governo non prenderà sul serio la crisi climatica”. Young People across Canada are pledging not to have children out...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.