Interpretazione dei sogni ambientali

A proposito della questione ambientale: mica vi capita di fare come me, cioè di muovervi in maniera schizofrenica? A me capita, eccome. Una volta mi piace Greta e le riconosco un sacco di qualità, due giorni dopo non mi convince più. Una volta tengo banco parlando dell’innalzamento della temperatura e dei conseguenti seri problemi, un’altra volta sottovaluto ogni cosa, e dico che poi in fondo che fa se fioriscono i fiori in Siberia, anzi. Spero di essere l’unico al mondo...

