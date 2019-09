Il Programma del governo Conte bis si articola in 29 punti, disposti senza un ordine particolare e scritti in un italiano rugginoso. Lo si può leggere in due modi: concentrarsi su quel che dice, oppure enfatizzare quello che non c’è. E’ proprio nelle lacune – volute – che stanno sia gli aspetti più incoraggianti (la scomparsa di ogni pulsione anti-Ue), sia quelli più preoccupanti (l’apparente incoscienza con cui la nuova maggioranza si accinge a varare la legge di Bilancio per...

