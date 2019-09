Vedi alla voce “concorrenza”. Ma non c’è

Il governo Conte bis, appena nato, ha già promesso tanto. In questo segue le orme dell’esecutivo precedente, che le promesse le aveva addirittura sottoscritte in un contratto. La lista si allunga giorno dopo giorno, a partire dalle dichiarazioni dei membri del governo fino alle indiscrezioni dei giornali: taglio del cuneo fiscale, assegno famigliare, rette gratis per gli asili, no all’aumento dell’Iva, deficit all’interno delle regole europee, via il superticket sulla sanità. È molto probabile che alcuni dei propositi non saranno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.