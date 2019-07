Come ogni estate non manca chi commenta i numeri degli arrivi turistici con il classico adagio: “il turismo è il petrolio italiano”. Ci sono tutti all’appello: l’ultimo a dichiararlo in ordine di tempo è stato Matteo Salvini (a proposito di Alitalia), e prima di lui ne avevano parlato il ministro dell’agricoltura e del turismo Gian Marco Centinaio e Luigi Di Maio. D’ispirazione forse è stato Flavio Briatore, che da anni teorizza un’economia fondata sul turismo, in particolare di lusso. A...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.