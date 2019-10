Così la web tax inizia a pagarla l’e-commerce. Lezioni francesi

Roma. Non c’è certezza per le società digitali in Italia. Il ministero dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando giovedì dall’Ecofin in Lussemburgo, e come già anticipato, ha detto che l’Italia applicherà una web tax sulle multinazionali digitali a partire dal prossimo anno. L’Italia sembra volere procedere in parallelo alle discussioni all’interno del G20 e tra i paesi europei sulla tassazione delle industrie dell’economia digitale come Google, Apple, Facebook e Amazon ma intanto mettersi alla frontiera. “Vogliamo che la digital tax italiana...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.