Combattere il dissesto ideologico

Anche ieri Giuseppe Conte, in visita nell’Assisi di san Francesco e nelle aree terremotate dell’Umbria, è stato assediato da domande sui tempi e fondi della ricostruzione. E già nel programma di governo rossogiallo aveva inserito l’intervento pubblico “tra le più urgenti e massime priorità”: come del resto i suoi predecessori. Soldi in avanzo non ci sono, il tentativo è stavolta di far passare come “green” e potenzialmente scomputabili dal deficit, gli stanziamenti contro il cosiddetto dissesto idrogeologico. Ma l’opinione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.