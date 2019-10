Far viaggiare i milanesi verso il futuro. Lavoro da Atm

Genovese di nascita, manager nel settore privato, appassionato di vela e di sci (non esattamente gli sport di una città della pianura) il presidente di Atm, Luca Bianchi, formazione da economista, è ormai un milanese orgoglioso della sua città e della Azienda pubblica dei trasporti che guida dal marzo 2017. Anzi dice “è un privilegio ogni mattina” lavorare in Atm, perché “è davvero l’azienda dei milanesi, la stima di cui gode da parte dei cittadini ha pochi paragoni, così come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.