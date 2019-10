Ai milanesi la sostenibilità piace un sacco e più passa il tempo più si convincono. Senza timore di sentirsi imbruttiti. E disponibili, persino, a pagare un sovrapprezzo green. E’ quel che emerge dalla ricerca presentata ieri mattina da Lifegate (radio e prodotti bio sotto il brand Cascina Scaldasole) in Triennale e realizzata dall’istituto Eumetra Mr di Renato Mannheimer su 800 residenti. Il 75 per cento dei milanesi si sente coinvolto dai temi della sostenibilità, il 6 per cento più dell’anno...

