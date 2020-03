’A livella e ’a manetta

Che dopo la caccia all’untore arrivasse il momento della caccia al disertore ce lo sentivamo. Vuoi che in questo paese ai domiciliari sul balcone a qualcuno non tornasse presto la voglia matta, proprio quella delle manette? Ed eccolo qui, il Fatto. Ieri a tutta pagina ha titolato: “Non solo eroi, ma anche disertori - Napoli 249 dottori malati immaginari”. Che non sarebbero poi tutti dottori, ma personale sanitario, del Cardarelli. In ogni caso, il Fatto certifica: “La procura apre un’inchiesta”. Che per i Travaglio boys è più salvifico che se avessero trovato il vaccino. La storia finirà come vorrà, ma si vorrebbe segnalare che la direzione sanitaria del Cardarelli (un giornale online l’ha chiamata “direzione strategica”, come le Br, e di questi tempi lo trovo un lapsus strepitoso) ha prontamente specificato che la denuncia è priva di fondamento, e che dei 739 medici gli assenti per malattia sono 33. Comunque, se non li arresterà la procura, Travaglio può sempre invocare De Luca: mandasse l’esercito.