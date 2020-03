Un vero grazie a Em.Ma

"Sabato lei compie 96 anni. Come aveva pensato di festeggiarli?”, ha chiesto Concetto Vecchio di Rep. al mitico ex dirigente del Pci Emanuele Macaluso: “A pranzo con cinquanta amici e compagni in un ristorante vicino al Senato”, ha risposto come si trattasse del diciottesimo, “invece sono chiuso in casa, come tutti. Ogni tanto mi affaccio dalla finestra del mio appartamento a Testaccio e butto lo sguardo su Piazza Santa Maria Liberatrice privata di voci e rumori”. Di bambini e di vecchi. “Una forma di angoscia. Ho avuto una lunghissima vita, piena di grandi gioie e di grandi dolori, ma queste settimane mi sembrano tra le più terribili”. E fin qui la saggezza di una vita. Ma siccome la politica ce l’hai nel sangue anche a 95 anni e rotti, verso la fine Macaluso tira la schioppettata. A BoJo e alla sua teoria da sacrificio umano di gregge: “Johnson è un bullo e il suo è un cinismo spaventoso. Come quelli che dicono ‘è morto, ma era vecchio’. Capisco che tutti abbiamo il nostro turno, ma qui muoiono persone che avevano vitalità, affetti, relazioni. Uomini e donne che avevano ancora qualcosa da dire”. Viva.