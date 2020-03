Le Mani pulite. Quando fu che Milano infettò l’Italia

Massimo Gramellini è un giornalista importante, curatore di un corsivo sul Corriere della Sera, e può pensare e scrivere quello che vuole. Il che comporta anche una responsabilità, non solo verso i lettori ma anche verso il suo giornale stesso. A volte la responsabilità non risiede nella veridicità delle informazioni, è una responsabilità verso la storia. La storia comune di giornali e lettori. Ieri ha scritto dell’ipocondria che ci ha presi tutti, e della fiducia che in ogni caso gli dà Milano, città martire degli untori ma anche quella in cui “si sono fatti, e resi pubblici, più controlli”. Solo che poi sbanda sulla metafora: “Ricorda i tempi di Tangentopoli, quando Milano passò per la capitale della corruzione, mentre era solo il posto in cui si cercavano (e si raccontavano) meglio i corrotti”. Per senso di responsabilità, Gramellini dovrebbe sapere che i milanesi che urlavano fuori dal tribunale e chiedevano mani pulite sono gli stessi che poi gridarono “vaffa”, e poi gridarono contro i vaccini e poi portarono al potere una presunta classe politica populista e smandrappata che, oggi, è tra i responsabili del fatto che ci tocca tutti lavarci le mani. Quelle Mani pulite furono il momento in cui Milano incominciò a infettare l’Italia.