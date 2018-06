La tv e l’epopea populista

La televisione è stata il grande nutrimento della narrazione populista e quando la narrazione è andata a sbattere, la tv è corsa in aiuto dei suoi eroi. Li abbiamo allevati noi, non potete toglierceli così. Dopo il gran rifiuto di Mattarella, Di Maio e Salvini vanno a protestare a “Pomeriggio Cinque”, “Matrix”, “Non è l’Arena”, “Che tempo che fa”. La tv a reti unificate sciorina la loro indignazione per il Quirinale, le banche, i mercati, la democrazia sotto scacco delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.