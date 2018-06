Giggino reuccio dei due ministeri

Al nuovo governo l’Istat fa trovare due dati: la conferma di un pil in crescita dello 0,3 per cento nel primo trimestre 2018, e un numero di occupati ad aprile di 23,2 milioni, in aumento annuo di 251 mila, un record da quando, il 1977, esiste la serie storica. Il picco precedente, 23,177 milioni, risale al 2008, con l’Europa non ancora contagiata dalla crisi. Certo, la disoccupazione resta all’11,2 per cento e quella giovanile sale al 33,1. La solita divergenza...

