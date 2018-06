Il libro dei sogni populisti è un incubo anche senza euro

Se il governo che ieri ha giurato di fronte al presidente della Repubblica non avesse avuto i colori giallo e verde del populismo italiano, i populisti italiani avrebbero descritto la squadra del Mega Presidente Galattico Arcangelo Clamoroso Duca Conte Cavaliere Dott. Ing. Gran Curriculum Di Gran Croc. Visconte Prof. Giuseppe Conte in un modo chiaro: un governo non eletto dal popolo, amico dei tecnocrati, schiavo dei mercati, ricco di professoroni, sottomesso ai banchieri centrali, in combutta con le lobby, inesperto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.