Il patto Italia-Albania sui migranti non piace al 48 per cento degli italiani. Favorevole il 39

Tra i contrari, la maggioranza è di centrosinistra, ma anche il 32 per cento di chi vota centrodestra ritiene sbagliata la soluzione del governo. FdI resta primo partito. La rilevazione di Swg La rilevazione di Swg

Il caso dei dodici migranti portati in Albania e, per decisione dei giudici del Tribunale di Roma, riportati in Italia, ha acceso il dibattito sui centri costruiti oltremare. Secondo l'ultimo sondaggio di Swg (per La7) quasi la metà degli italiani ritiene sbagliata la soluzione adottata dal governo: tra questi, il 33 per cento la considera "inutile" mentre per un altro 15 per cento il protocollo è "sbagliato perché viola il diritto internazionale". Tra chi si dice contrario, il 73 per cento vota centrosinistra, mentre il 32 per cento è del centrodestra.

È invece a favore dei centri il 39 per cento degli italiani: per il 15 per cento di loro sono 2efficaci", "innovativi" per il restante 24 per cento. Il 13 per cento invece non si esprime. Tra chi guarda di buon occhio la soluzione albanese solo il 21 per cento vota centrosinistra, invece il 60 per cento vota centrodestra.





Le intenzioni di voto

Analizzando le intenzioni di voto, si può osservare come, rispetto alla settimana precedente, queste non siano cambiate di tanto. Fratelli d'Italia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta il primo partito e registra un +0,2, arrivando a 29,5 per cento dei consensi. Per quanto riguarda le altre forze della maggioranza, Forza Italia resta stabile al 9 per cento, la Lega cresce di 0,3 arrivando all'8,9 per cento, invece Noi moderati scende all'1 per cento (-0,1 rispetto alla settimana precedente).

All'opposizione, cresce di 0,3 per cento il Partito democratico della segretaria Elly Schlein ( 22,6 per cento), mentre il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte perde altrettanti punti percentuali e scende all'11,4 di preferenze. Alleanza Verdi-Sinistra resta al 6,8 per cento. Anche al centro, si registrano pochissime variazioni: Azione cala al 2,5 per cento e perde gli stessi punti (-0,2) di Italia Viva che invece arriva al 2,1 per cento, mentre +Europa è all'1,9 per cento (+0,1).