FdI guida i consensi: è al 30 per cento. Testa a testa in Liguria, con Bucci davanti a Orlando. Il sondaggio

Secondo l'Istituto Noto, il partito di Giorgia Meloni resta saldamente la prima forza. Il Pd insegue con il 23 per cento. Guadagna mezzo punto la Lega, è oggi all'8 per cento. Stabili FI, M5s e Avs. In vista delle regionali liguri, il candidato di centrodestra cresce ed è in leggerissimo vantaggio, con il 47,5 per cento

Nonostante il mezzo punto perso nell'ultima settimana, Fratelli d'Italia rimane saldamente la prima forza nel paese, con 30 per cento dei consensi. Stabile anche Forza Italia al 9,5 per cento, mentre la Lega, reduce da Pontida, incassa lo 0.5 per cento piazzandosi all'8 per cento. Noi Moderati, invece, resta all'1,5 per cento. A rilevarlo è il sondaggio relativo alle intenzioni di voto, sviluppato dall'Istituto Noto per la trasmissione 'Porta a Porta'. In cui alla stabilità delle forze di maggioranza si affianca quella dei partiti dell'opposizione: il Partito democratico resta fermo al suo 23 per cento, il Movimento 5 Stelle al 12, segue Alleanza Verdi e Sinistra con il 7.0 per cento di preferenze.

Fra i partiti più piccoli della galassia centrista, +Europa scende all'1,5 per cento, dopo aver perso mezzo punto percentuale dall'ultima rilevazione. E mentre Italia Viva resta ferma al 2,5 per cento, gli ex colleghi di Azione incassano uno 0,5 per cento che li fa salire al 3.

Le regionali in Liguria

Occhi puntati alle prossime elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre, in cui il candidato del centrodestra Marco Bucci appare infatti in lieve vantaggio dopo aver incassato l'1,5 per cento negli ultimi 7 giorni, piazzandosi al 47,5 per cento contro il 47 dell'avversario di centrosinistra Andrea Orlando, che ha guadagnato solo un punto percentuale. Con l'avvicinarsi delle urne, l'attenzione degli elettori si concentra sempre più sulle due coalizioni politiche più consistenti: tutti gli altri sette partiti minori raggiungono complessivamente il 5,5 per cento, il 2,5 per cento in meno rispetto alla scorsa settimana.