Forza Italia, Lega e Avs in crescita: cosa dicono gli ultimi sondaggi

I due partiti della maggioranza di governo vedono crescere i loro consensi rispetto ad agosto, mentre l'alleanza tra Verdi e Sinistra Italiana riesce a ottenere l'incremento percentuale più importante dell'ultimo mese, consolidando il suo ruolo di peso all'interno dell'opposizione

A poco più di un mese dalle elezioni regionali in Liguria, diversi partiti di maggioranza e opposizione registrano una crescita dei propri consensi. La Supermedia del 12 settembre curata da Youtrend e Agi è guidata da Fratelli d'Italia, che nei sondaggi guadagna lo 0,2 per cento in più rispetto al primo agosto, attestandosi al 29%. Diversamente, il Partito Democratico mantiene saldamente la seconda posizione con il 23 per cento, nonostante abbia perso in un mese lo 0,1 per cento delle preferenze. Poco sotto, tutte le forze centriste registrano cali della stessa entità mantenendo sostanzialmente invariato il loro posizionamento in classifica. Azione e Italia Viva non condividono più lo stesso polo, ma entrambi perdono lo 0,1 per cento raggiungendo rispettivamente il 3,1 e 2,2 per cento di gradimento. Vanno peggio +Europa e Pace Terra Dignità, agli antipodi sui programmi politici ma simili nei sondaggi, in quanto con lo 0,2 per cento in meno da agosto non riescono a superare la soglia psicologica del 2%.

Grafico Youtrend

Il discorso è diverso per il Movimento 5 Stelle che – nonostante le lotte intestine per la leadership tra il presidente Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo – riesce a recuperare uno 0,1 per cento dalle ultime rilevazioni, piazzandosi all'11,4 per cento. Il vero exploit però lo compiono le altre due forze di destra che compongono la maggioranza di governo: Lega e Fratelli d'Italia hanno guadagnato in poco più di un mese rsipettivamente lo 0,3 e lo 0,5 per cento. In particolare il partito di Antonio Tajani, che nella rilevazione precedente contava l'8,9 per cento di gradimento, adesso vale il 9,4 per cento. Un incremento che rende più vicina la doppia cifra, consolidando FI come seconda forza politica più importante della maggioranza. Salvini si consola con il suo 8,7 per cento, mentre sul versante delle opposizioni Alleanza Verdi e Sinistra riesce a registrare l'incremento più alto del mese: 0,7 per cento in più. Dalle ultime elezioni politiche del 2022, il consenso verso AVS è cresciuto esponenzialmente fino al 6,79 per cento dei voti alle ultime Europee. Oggi, passando da 6,4 a 7,1 per cento, la federazione guidata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni rinforza il suo ruolo di interlocutore di peso all'interno dell'opposizione.

Grafico Youtrend

Novità anche sugli equilibri delle varie coalizioni. Rispetto al risultato ottenuto dopo le urne di giugno, cala leggermente il centro sinistra, occupando oggi una quota di preferenze pari al 31,7 per cento. A calare sono anche le forze centriste, che scendono dal 7,1 al 5,3 per cento. Parallelamente cresce il M5s di Conte, che dal 9,8 arriva all' 11,4 per cento. Un incremento più consistente di quello registrato dalla coalizione di maggioranza, che dalle europee è riuscita a salire dell'1,5 per cento.