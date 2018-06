L’approccio alle relazioni internazionali del duo Di Maio-Salvini sembra avere un tratto in comune con quello di Donald Trump. L’idea è che i rapporti tra paesi vadano visti prevalentemente come rapporti conflittuali o, come si suol dire, a somma zero: quello che guadagno io, perdi tu. Questa idea porta Trump a vedere la negoziazione di trattati commerciali come una guerra, con vincitori e vinti. La stessa idea porta Di Maio e Salvini a vedere i rapporti con l’Europa come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.