La vera boss di Un posto al sole torna a colpire

La zia polacca viene condannata insieme a Lara: una notizia che spiazza tutti i telespettatori. Intanto la signora Giulia dice che Palladini fa bene a lasciare la città e lo studio del figlio

Finalmente arriva la sentenza del processo: la zia polacca viene condannata sei anni di carcere e Lara altrettanto, ma con pena sospesa per il sopraggiunto ravvedimento. Così tutti i telespettatori si rendono conto che fin qui non ci avevano capito niente: erano convinti che il processo fosse per l’affidamento del bambino, non per il suo rapimento. Comunque Ida è finalmente sollevata e Diego le chiede di sposarlo. Il che, per la nota legge degli eventi brutti subito dopo quelli belli, fa presagire nuovi guai. Ferri al contrario è sconfitto, ma forse inizia a capire che avevano ragione Filippo e Marina. Anche se lei è ormai lontana. Alberto invece sta organizzando la sua fuga da Napoli. E Niko lo confessa alla signora Giulia. Che (stronza qual è), dice che Palladini fa bene a lasciare la città e lo studio del figlio. La vera “boss” di Upas torna a colpire.