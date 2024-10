Paura, ansia e fuga in Un posto al sole

Lara aspetta la suora per il processo, intanto Roberto prova a chiamare Marina che non gli risponderà perché è delusa dal suo ennesimo tradimento. Per il momento i fan devono fare i conti con l'addio a uno dei personaggi più controversi e quindi più amati

La suora confessa di essere la colpevole dell’aggressione a Ferri, e viene portata in caserma. Ma Lara non ne sa niente, e l’aspetta in tribunale per assistere all’ultima udienza del processo. E mentre Ida ha le allucinazione e teme di perdere il bambino, Roberto prova a chiamare Marina per comunicarle di essere stata scagionata, ma lei è ormai altrove, delusa dal suo ennesimo tradimento. Palladini invece è sempre più spaventato e convinto di avere e ore contate. E quindi ha deciso di andare via da Napoli, non avendo neppure più punti di riferimento in città. La notizia coglie di sorpresa i fan della soap che sono già in rivolta contro l’eventualità di non avere più nel cast Maurizio Aiello, uno degli attori storici di Upas, nonchè tra i personaggi più controversi e quindi più amati. Ma ultimamente gli autori lo avevano troppo imbruttito, e in effetti exit strategy poteva essere solo un ravvedimento amoroso oppure un ennesimo allontanamento. Sperando in un puntuale ritorno.