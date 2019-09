È nato il BisConte. Ecco la lista dei ministri

Dopo il via libera al governo giallorosso con il voto di ieri su Rousseau – un'operazione che, come ha scritto oggi nel Foglio Salvatore Merlo, “potrebbe passare alla storia come la più riuscita operazione di pubblicità della democrazia diretta e di propaganda politica elettorale per il M5s che ricresce nei sondaggi”– il presidente incaricato Giuseppe Conte è salito al Colle per presentare l’accordo programmatico e la lista dei ministri al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Conte avrà un ruolo più forte a Palazzo Chigi, senza vicepremier e con un sottosegretario di sua fiducia ad affiancarlo. Ai vertici dell'esecutivo, per mediare tra i partiti, Luigi Di Maio come leader politico del M5s e Dario Franceschini, “capo delegazione” del Pd, dopo il passo indietro di Andrea Orlando.

Ecco la lista completa dei ministri del governo BisConte

con i ritratti realizzati dal Foglio:

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro

Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese

Chi è Nata a Potenza, è stata vicecapo di gabinetto del Ministero dell'Interno dal 2008 al 2010 quando è diventata prefetto di Venezia. Dal 2013 al 2017 è stata capo di gabinetto del ministero dell'Interno (ministri Alfano e Minniti). Prefetto di Milano dal febbraio 2017 all'ottobre 2018, prima donna a ricoprire questa ruolo. Nel novembre 2018 è stata nominata Consigliere di Stato.



Ministro della Difesa Lorenzo Guerini

Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo

Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti

Ministro dei Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini

Ministro della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone

Chi è Classe 1984, laureata in Giurisprudenza, è al suo secondo mandato come deputata del M5s. La sua biografia su Twitter recita: “Cittadina della provincia di Cuneo eletta alla Camera dei Deputati per il MoVimento 5 Stelle”

Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia

Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano

Chi è



Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è vicedirettore della SVIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno. Da giugno 2013 a febbraio 2014 è stato consigliere del ministro dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, Andrea Orlando.

Ministro dello Sport e politiche giovanili Vincenzo Spadafora

Ministro degli Affari europei Enzo Amendola

Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà

Ministro dell'Innovazione Tecnologica Paola Pisano

Chi è Torinese, classe 1977, docente di Innovazione e management all'università di Torino, è assessore all'innovazione della giunta Appenino.

Ministro per la Famiglia e Pari Opportunità Elena Bonetti

Chi è 43 anni, insegnante di analisi matematica, vive a Mantova e fa parte della Direzione nazionale Pd. Già componente della segreteria del Pd guidato da Matteo Renzi, è stata l'organizzatrice di “Meritare l’Italia”, la scuola politica per gli under 30 promossa dall'ex premier. Per capire la sua vicinanza a Renzi basta osservare il suo feed di Twitter

Ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova

Ministro dell'Ambiente Sergio Costa

Ministro Sviluppo economico Stefano Patuanelli

Ministro della Salute Roberto Speranza

Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Ministro Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli