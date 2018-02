L'algoritmo Di Maio

La signora Paola ha poco più di settant’anni, abita nel centro storico di Roma, vicino la sezione “Campitelli” del vecchio Pci, poi circolo Pd di via dei Giubbonari, poi chiusa per sfratto poco più di un anno fa. La signora Paola ha sempre votato Partito comunista, poi a malincuore Ds, Ulivo, qualche lista civica, il Pd di Veltroni, giammai quello di Renzi. Oggi non ha dubbi: “Voto Di Maio, anzi è un peccato che abbiano presentato Raggi come sindaco di...

