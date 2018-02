Roma. Il terremoto innescato dalla Rimborsopoli svelata dalle “Iene” coinvolge anche l’Associazione Rousseau. Ma come per tutto ciò che riguarda la scatola nera del M5s, le informazioni sono stringate e le comunicazioni telegrafiche: “David Borrelli ha comunicato all’Associazione Rousseau le sue dimissioni dall’incarico che ricopriva. Ne prendiamo atto – scrive sul blog il presidente Davide Casaleggio – Entrano come nuovi soci Pietro Dettori ed Enrica Sabatini che affiancheranno me e Massimo Bugani nel perseguimento degli scopi dell’Associazione”. Clicca per scaricare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.