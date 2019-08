Roma. Il giorno in cui lo incaricò (la prima volta) di fare il presidente del Consiglio, il vecchio Sergio Mattarella, sempre modico nel parlare, ma vivo nell’azione come cauto e acuto nel pensarla, gli disse: “Le consiglio di farsi uno staff politico”. Giuseppe Conte, che arrivava dalla provincia e non s’era mai occupato di politica in tutta la vita, all’inizio non aveva capito bene quanto quelle poche parole sussurrate dal presidente fossero importanti. Attorno a lui, entrato a Palazzo Chigi...

