Il grillismo senza portafoglio

Dopo il via libera con il voto sulla piattaforma Rousseau il premier incaricato Giuseppe Conte ha sciolto la riserva e ha presentato la lista dei ministri che comporranno il nuovo governo rosso-giallo.

Una squadra formata da sette donne e 16 uomini (compresi premier e sottosegretario alla presidenza del Consiglio): dieci ministeri vanno al movimento 5 Stelle, nove al Partito Democratico, un ministro tecnico (l'ex prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, al Viminale) e uno a Liberi e uguali con Roberto Speranza alla Salute.

Di seguito tutti i commenti del direttore Claudio Cerasa sul governo BisConte, che domani alle 10 giurerà al Quirinale.

La novità del governo è l'ingresso di Art 1 (con R. Speranza) in un ruolo cruciale che è il ministero della Salute. E' da vedere se un ruolo così importante servirà solo a ottenere i voti di Leu al Senato o alla Camera o è propedeutico a far tornare gli scissionisti del Pd nel Pd

Di Maio ministro degli Esteri può far sorridere (l'unica merchant bank dove non si parla italiano) ma può far gioire. L'estremismo grillino è legato anche a posizioni pazze in politica estera (Maduro, Gilet gialli) e con il capo politico del M5s lì qualcosa dovrà cambiare #slurp