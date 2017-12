Vincenzo Spadafora, sua eminenza grigia

In vista delle elezioni 2018, il candidato premier del M5s Luigi Di Maio apre alle alleanze: "Se non prendiamo il 40 per cento, governeremo con chi ci sta" dice in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital. Il candidato grillino sostiene che "la nostra squadra di governo sarà patrimonio del paese non del Movimento 5 stelle". Contrario a un Gentiloni bis di breve durata: "L'idea proposta da Berlusconi mi terrorizza", ha detto. Anche perché una legislatura di pochi mesi gli impedirebbe di ricandidarsi nuovamente....

