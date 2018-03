Fioramonti, mr. Sottosviluppo

Roma. Solo un non-capo di un non-partito poteva inserire in una non-lista di non-governo non-presentata al Quirinale un nome come quello di Lorenzo Fioramonti, cioè un accanito teorico della decrescita e del sottosviluppo, per il ministero dello Sviluppo economico. E per di più alimentando sul web un’imprevista sollevazione dei suoi stessi attivisti, tra qualche verità e mezze fake news complottiste, che colpiscono i prescelti a 5 stelle. Chi è Fioramonti? Luigi Di Maio lo ha presentato come “un’eccellenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.