L’uomo che compie davvero ciò che si ritrova attribuito sulla lapide al cimitero – “marito devoto, padre esemplare” – non fa la volontà di Dio ma quella del Diavolo. Di un cardinale ferrato in precetti, e di specchiata moralità, uno che però non si fermava a contemplare la luna – o a sognare i tortellini, nel dopo, in Paradiso – Giacomo Biffi diceva: “E’ più pericoloso per la cristianità di un eresiarca”. La perfezione in terra – la correzione secondo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.