Così la company di Weinstein è diventata un feticcio #MeToo

Roma. Dopo cinque mesi dalle prime accuse di molestie sessuali rivolte a Harvey Weinstein la casa di produzione cinematografica fondata con il fratello Bob ha accettato un’offerta da 500 milioni di dollari per scongiurare la bancarotta. Il gruppo di investitori guidato da Maria Contreras-Sweet, già capo della divisione per le Pmi dell’Amministrazione Obama, e sostenuto dal miliardario Ron Burkle, ha annunciato giovedì di avere chiuso l’accordo. Non ci sarà l’anticipo di 7 milioni di dollari chiesto come garanzia dalla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.