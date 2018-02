2018, fuga dall'antimafia

Un tempo qui era tutta antimafia. E al momento di attrezzare liste per qualsivoglia competizione, la caccia al “santino” legalitario era un copione fisso. Soprattutto a sinistra. Altri tempi, se si guarda allo spartito di queste politiche. Le prime dell’era post-antimafiosa in Sicilia. Le icone dell’antimafia politica restano tutte, o quasi, a casa. Travolte dal nuovo corso del Pd di Matteo Renzi. E più in generale dalla grande sofferenza del variopinto mondo dell’antimafia di Palazzo, che ha accusato negli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.