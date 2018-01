Il Partitino dell'antimafia

Il vantaggio, probabilmente, è che non dovranno passare per le forche caudine della lista degli impresentabili. Un po’ perché giocano in casa, insomma la fanno loro, un po’ perché sono tutti presentabilissimi. E ci mancherebbe altro. Non sappiamo bene che nome dare, al nuovo agguerrito partitino che si va formando, ma quanto al programma potremmo raccontarvelo a occhi chiusi. E’ il Partito dell’antimafia. O qualcosa di simile, se proprio sentivate la mancanza di un’infornata di ex magistrati e fiancheggiatori politici...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.