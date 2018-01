Magistrati, giornalisti e processi alla "Storia"

Un paio di giorni fa Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, è stato condannato dal Tribunale di Roma per diffamazione su querela di tre magistrati: Mario Fontana, Wilma Angela Mazzara, Annalisa Tesoriere. Il 17 Luglio 2013, in quanto Tribunale di Palermo, avevano assolto il generale Mori e il colonnello Obinu dall’accusa di avere favorito la latitanza di Bernardo Provenzano: 1995, casolare di Mezzojuso, omessa cattura. Il 15 ottobre 2013 in un articolo intitolato “La cluster-sentenza”, Travaglio scrive: “…nelle prime 845...

