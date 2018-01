Travaglio è un'opinione, il vaccino no

Ora che dichiara di non candidarsi con il Pd, forse Roberto Burioni non verrà più molestato da Marco Travaglio, uno che ormai si è convinto che i vaccini siano renziani. Il virologo del San Raffaele, diventato celebre per la sua lotta contro le cialtronate antivacciniste, giorni fa ha criticato il direttore del Fatto quotidiano: “Marco Travaglio ha detto in una intervista che il morbillo ‘era considerato un tagliando’. Marco Travaglio è nato nel 1964. Nel 1964, 242 bambini sotto i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.