Debunking Travaglio

Centocinquantamila euro sono tanti, una cifra che capita di vedere tutta insieme molto raramente e a molti non capiterà mai in tutta una vita. Come sanzione per aver scritto un articolo che criticava una sentenza appare francamente eccessiva. Il ragionamento non cambia, non deve cambiare, se il sanzionato è Marco Travaglio che, a memoria d’uomo, mai ha denunciato la prassi. Una prassi che vede, nelle cause di diffamazione, come minimo raddoppiare le provvisionali quando i querelanti sono magistrati. Qui niente schadenfreude, ma qualche considerazione nel merito forse è utile. La sentenza che Travaglio definì, non a torto dal suo punto di vista, un bomba a grappolo contro la tesi accusatoria del processo sulla famosa “trattativa”, risale al 2013 e vide assolti il generale Mori e il maggiore Obinu dall’accusa di aver volutamente evitato di catturare Bernardo Provenzano. L’articolo condannato lo potete trovare in rete, chiosato da Enrico Tagliaferro, sapiente debunker che si è applicato in particolare proprio all’inchiesta sulla trattativa. Tagliaferro ripropone l’articolo di Travaglio inserendo fra parentesi quadre le sue chiose e se volete potrete leggerlo in rete costruendovi una vostra opinione. I termini più frequentemente usati dal debunker sono comunque: [BALLA], [SCIOCCHEZZA], [PUTTANATA]. Qui, dove pure ci si occupò a suo tempo dell’articolo, si vuole solo ricordare che quella sentenza di assoluzione fu confermata nei successivi gradi di giudizio. Dunque se, come dice Travaglio, è stata una bomba sull’inchiesta “trattativa”, tutto si può dire tranne che la “trattativa” sia dimostrata già per sentenza, come invece Travaglio va ripetendo in televisione.