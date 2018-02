Un aborto di sentenza

Dovevo chiamarmi Francesca. Mia madre voleva una figlia femmina. Invece nacqui con il pisellino. In un certo senso ero indesiderato, ma non c’era l’amniocentesi. Me lo raccontò lei stessa, gran donna d’acciaio morta quattordici anni fa tra le mie braccia, all’ora dell’aperitivo, senza soffrire. Mio padre è morto sedici anni fa. Io ho adesso sessantasei anni. I miei non hanno potuto fare istanza in Cassazione. Non c’era una legge per la tutela sociale della maternità, questa la sulfurea dizione, la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.