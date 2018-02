Il Canada riscrive il suo inno nazionale e lo rende gender free

A leggerla con gli occhi miopi della cronaca militante, la notizia è che il senato canadese ha approvato una legge che cambia il testo dell'inno nazionale per favorire l'eguaglianza di genere: infatti lì dove i versi recitavano "in all thy sons command", utilizzando colpevolmente il termine "figli" al maschile, verrà applicato un più generico "in all of us command", che fa riferimento a "noi" senza distinzione di sesso. Salutata con entusiasmo eccessivo o ingiustificata acrimonia, la notizia muta radicalmente se la si giudica con lo sguardo della storia, più distaccato e ampio. "O Canada" è diventato inno nazionale nel 1980 ma la canzone è in circolazione dal tardo Ottocento, e la versione con "in all thy sons command" risale solo al 1913. Il testo espunto è dunque a sua volta una variazione su un primigenio "thou dost in us command": il generico pronome "noi" era stato utilizzato prima del maschile "figli", più di cent'anni fa, e la nuova versione politicamente corretta del testo in realtà non fa che ripristinare una versione risalente a un'epoca non particolarmente attenta alla parità fra i sessi. Del resto, se proprio si volesse che l'inno rappresentasse tutti tuttissimi i canadesi, si potrebbe regredire ancora e ripristinare direttamente la primissima versione del testo: era in francese.