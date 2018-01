Sì, le donne hanno paghe più basse dei colleghi uomini, ma non si tratta di un “furto”

Lo dicono tutti, pure l’Onu, che le donne guadagnano meno degli uomini. Proprio in questi giorni, una nuova campagna dell’Un Woman torna sull’argomento per dire che “per ogni euro guadagnato da un uomo le donne vengono derubate di 23 centesimi”, assunto che equivale a confermare il “gender pay gap” del 23 per cento di retribuzione. Un numero che circola nei media da diversi anni, sorprendentemente immutato nonostante i moltissimi studi che danno diverse sfumature, e ripreso spesso dai politici (come...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.