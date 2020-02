La costituzione materiale del paese ha deciso: dagli al lombardoveneto!

Milano. I complottisti, come i no vax, non ci sono mai quando servono. Perché è chiaro che il coronavirus a Milano non è casuale. Proprio durante il rito principale milanese, la settimana della moda: un caso? Non credo. A colpire la Lombardia, anzi il Lombardoveneto, termine improvvisamente tornato in auge, anche in funzione aggettivata, c’era già stato il deragliamento del Frecciarossa di inizio febbraio (col tratto Milano-Bologna ancora chiuso, ora doppiamente chiuso, per deragliamento e per contagio, che fa finire...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.