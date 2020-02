DALL'ITALIA

Il governo ha ottenuto la fiducia sul dl intercettazioni. I voti favorevoli alla Camera sono stati 304, 226 i contrari. Giovedì ci sarà la votazione definitiva. Se approvato, il testo entrerà in vigore il 1° marzo.

Scontro Conte-Fontana sull’emergenza coronavirus. Il premier: “Un ospedale lombardo non ha rispettato i protocolli”. La replica: “Accuse inaccettabili”. I morti sono saliti a 11, i contagi a 323.

Il salone del Mobile di Milano è stato rinviato a giugno.

65 arresti in indagine anti 'ndrangheta in Calabria. Ai domiciliari il consigliere regionale di Fdi Creazzo. Chiesto l’arresto per il senatore di Fi Siclari.

Arrestate a Catania 23 persone ritenute responsabili di omicidi di mafia tra la fine degli anni 80 e il 2007.

Fca investe 1 miliardo a Pomigliano d’Arco. Produrrà l’Alfa Romeo Tonale.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -1,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 149 punti. L’euro chiude stabile a 1,08 sul dollaro.

DAL MONDO

In India sono morte 13 persone durante gli scontri a Delhi causati dalla legge sulla cittadinanza ritenuta discriminatoria. I feriti sono almeno 150. Nella capitale indiana è arrivato il presidente americano Donald Trump, che ha tenuto un discorso nell’impianto da cricket di Ahmedabad davanti a tremila persone.

È morto Hosni Mubarak. L’ex presidente dell’Egitto aveva 91 anni, è stato a capo dello stato per trent’anni dal 1981 al 2011, quando si dimise dopo una serie di rivolte.

Jens Spahn ha rinunciato alla candidatura per la leadership della Cdu tedesca. Il ministro della Salute si presenterà in tandem con Armin Laschet, governatore del Nord Reno-Westfalia.

Il numero delle persone investite in Assia durante la sfilata di Carnevale è salito a 60. La polizia indaga per omicidio.

Isolamento a Tenerife. Circa mille persone sono in isolamento in un hotel per il coronavirus dopo che un turista italiano è stato trovato positivo al test.