Il Frecciarossa deragliato a Lodi

Frecciarossa deraglia a Lodi. Morti i due macchinisti. Il Frecciarossa 9595 era partito alle 5 e 10 da Milano ed era diretto a Salerno. L’incidente è avvenuto all’altezza di uno scambio che, come ha spiegato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro, “doveva essere posto in una certa posizione e così non era”. Il tratto era stato oggetto di lavori di manutenzione nelle ore precedenti. L’area è stata sottoposta a sequestro. La tratta dell’alta velocità tra Milano e Bologna rimarrà interrotta per 48 ore. Trentuno passeggeri sono rimasti feriti.

Mattarella visita una scuola multietnica, nel quartiere Esquilino a Roma, frequentata da studenti cinesi. “Amicizia e pace sono fondamentali”, ha detto.

Chiesti 1 anno e 2 mesi per Appendino. Il sindaco di Torino è accusato dalla procura torinese di falso in atto pubblico e abuso d’ufficio per la vicenda Ream.

Benetton “licenzia” Oliviero Toscani. Il fotografo, che si è poi scusato, aveva utilizzato espressioni infelici riferendosi al crollo del ponte Morandi.

Fca sottoscrive un accordo con il Fisco. Pagherà 700 milioni di euro di tasse.

Borsa di Milano. Ftse-Mib + 1 per cento. Differenziale Btp-Bund a 133 punti. L’euro chiude in calo a 1,09 sul dollaro.

DAL MONDO

Tom Perez ha proposto il riconteggio dei voti in Iowa. Il presidente del Comitato nazionale del Partito democratico americano su Twitter ha detto che visti gli errori e gli ulteriori ritardi sarebbe meglio “cominciare immediatamente una nuova revisione” per garantire la fiducia. Le primarie in Iowa sono state il 3 febbraio e non è stato ancora possibile concludere lo spoglio. Al momento i risultati danno Pete Buttigieg in lieve vantaggio su Bernie Sanders.

Trump ha accusato i democratici che hanno avviato il processo di impeachment contro di lui e li ha definiti “malvagi e corrotti”. Il presidente americano, giovedì dalla Casa Bianca, ha detto di essere “passato attraverso l’inferno”.

Pedro Sánchez ha incontrato Quim Torra. Il premier spagnolo è stato ricevuto a Barcellona per aprire il dialogo tra governo e indipendentisti catalani.

Si è dimesso Derek Mackay per aver mandato dei messaggi a un ragazzo di 16 anni. Il ministro delle Finanze scozzese avrebbe dovuto presentare giovedì il budget.

Ken Clarke e Philip Hammond, espulsi dai Tory per il tentativo di bloccare la Brexit, sono candidati alla Camera dei lord.

A Gerusalemme è stato arrestato l’uomo sospettato di aver travolto con un auto rubata 12 soldati israeliani mercoledì sera.