Roma. Sembra far gola a tutti i partiti del centrodestra, la Capitale. Specie in una logica di lancio o rilancio nazionale. E mentre regna una generale prudenza nella coalizione che ha sostenuto (non senza qualche incertezza) Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna, la Lega comincia invece già a far circolare i nomi di possibili candidati, dando l’impressione di confidare con qualche sicurezza di poter esprimere la figura che, sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia, cercherà di sottrarre il Campidoglio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.