Emilia e Romagna sono due regioni distinte. Chiaro?

Si legga “Quasi un paradiso”, il viaggio in Romagna di Davide Rondoni (Sem), per capire l’importanza del trattino. Le masse internettiane oltre alla geografia e alla storia non conoscono più la punteggiatura e non sanno che Emilia-Romagna significa Emilia e Romagna, che Faenza e Piacenza si trovano in due regioni diverse, esattamente come Trento non è Alto Adige e Trieste non è Friuli… Su Instagram il tag #emiliaromagna, per l’appunto senza trattino, somma 1.700.000 post e fra i più cliccati, assieme alle Due Torri e alla statua di Pavarotti, ci sono il grattacielo di Cesenatico e un capanno da pesca a Marina Romea. Confusione e bestemmia (dico bestemmia perché le patrie sono cose sacre ed è la Bibbia a ordinare di “non spostare il confine antico”). Sia lodato Rondoni, “il più peccatore dei poeti”, che ribadisce alcuni paletti, la piadina e la collina, la simpatia e l’anarchia, Raul Gardini e Raoul Casadei, Buscaroli, Carducci, Pascoli…