Ah, il metodo grillino

Roma. Carceri che esplodono, siti web che crollano sputando dati sensibili, ponti che si sbriciolano, enti pubblici usati come agenzie di viaggio per voli transatlantici o come agenzie pubblicitarie. Sono passati sette anni dall’ingresso nelle istituzioni del M5s e due anni dalla presa delle leve del governo, con la promessa di abbattere il “sistema” e sconfiggere i “poteri forti”. Il passaggio dalle parole ai fatti, dalle intenzioni alle azioni, non è affatto positivo. Se “cambiamento” c’è stato, è stato in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.