Frattini spiega perché non sarà il nuovo consiglio Ue a salvare l’Italia

Roma. “Il Mes non serve all’Italia”, dice al Foglio Franco Frattini, ministro degli Esteri del governo Berlusconi che nel luglio 2011 sottoscrisse il trattato istitutivo del Fondo salva-stati, versione uno. “Nel dibattito in corso si trascura un aspetto rilevante – prosegue l’ex ministro, oggi presidente di sezione presso il Consiglio di stato – L’assenza di condizionalità per l’accesso ai prestiti vale fintantoché l’emergenza è in corso: se tra qualche tempo l’Oms dichiarasse la fine della pandemia, i paesi beneficiari potrebbero...

