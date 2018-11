Roma. “Alla manifestazione pro Tav di Torino avrei voluto esserci. La farà anche Genova, sul Terzo Valico ferroviario e la Gronda autostradale, come chiedono tutte le forze sociali, imprenditori e sindacati. Come a Torino, sarà la società civile a muoversi”. Giovanni Mondini, 52 anni, presidente della Confindustria genovese, considera un atto dovuto l’approvazione, ieri al Senato, del decreto per la ricostruzione del ponte Morandi: “Pur con tutte le perplessità che abbiamo espresso direttamente al governo, per le poche risorse, i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.