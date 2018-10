Roma dice basta. Tantissimi i cittadini che protestano al Campidoglio

Tantissimi i cittadini (almeno ventimila erano quelli attesi dagli organizzatori) arrivati oggi davanti al Campidoglio per la protesta contro la sindaca grillina Virginia Raggi. Nata sul web e guidata dalla pagina Facebook "Tutti per Roma, Roma per tutti" e all’hashtag #Romadicebasta che ha spopolato su Twitter la manifestazione è iniziata alle 10.30 di questa mattina sotto il Marco Aurelio.

La piazza del Campidoglio è piena: "Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un'idea di futuro", chiede il comitato promotore del sit-in. Non partecipano sigle politiche.

Per le sei promotrici — Emma Amiconi, Tatiana Campioni, Francesca Barzini, Valeria Grilli, Roberta Bernabei, Martina Cardelli - l'obiettivo è la protesta contro la gestione della città da parte della prima donna sindaco di Roma. Massimo Solani ha parlato con le organizzatrici e qui ha spiegato le loro ragioni.

Ecco come e dove è nata #Romadicebasta