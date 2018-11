Viva le supplenti

“La verità è che senza Imi e Crt, cioè senza le sue due principali fondazioni, cultura e iniziative sociali in questa città sarebbero finite. I musei pubblici non hanno più risorse, e anche il tessuto sociale va impoverendosi: in pochi anni sono espatriati migliaia di giovani”, constata una collega torinese, in origine critico d’arte, ora convertita a qualunque attività le consenta di mantenersi, compreso dunque il giornalismo e la scrittura delle paline che scandiscono le visite alle grandi mostre blockbuster...

