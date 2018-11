Tav, la bufala è Chiara

La sindaca Chiara Appendino, contraria alla linea ad alta velocità, pensa che la Torino-Lione sia destinata solo al trasporto merci. Lo ha scritto martedì su Facebook rispondendo a un cittadino che le chiedeva conto della sua contrarietà. “Mi scusi, perché per spostarvi il Freccia Rossa lo usate? Non le sembra alquanto incoerente?”, ha chiesto Gaetano Privitera. “Caro Gaetano, perché un conto sono le linee passeggeri, altro conto la Torino-Lione che troverebbe giustificazione solo nel transito delle merci”. Peccato che la Torino-Lione sia anche per il trasporto delle persone. Basta aprire il sito di Ferrovie per scoprirlo: “La Torino–Lione è una linea ferroviaria per merci e passeggeri che si trova nel cuore del Corridoio Mediterraneo (della rete transeuropea TEN-T)”.