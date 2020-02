È ormai lontana (nuove fobie per il cibo cinese a parte: nemmeno la Notte delle bacchette pro ristoranti cinesi le ha vinte) la stagione delle ideologie e del massimalismo alimentare, durante la quale era guerra guerreggiata. Al punto che la Coca-Cola era stata vietata per anni in India o a Cuba e boicottata “politicamente” in molti paesi europei. Poi vennero gli anni della crociata contro i fast food, in particolare nei centri storici delle città d’arte. Oggi, con l’economia circolare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.